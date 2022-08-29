Дмитрий Артюхов встретился с лучшими студентами УрФО, приехавшими на Ямал для участия в образовательной программе

Фото: Правительство ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов встретился с 50-ю лучшими студентами УрФО. Все они приехали в Салехард в рамках образовательной программы «На одной волне со студентами: ЯМАЛ», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Все участники мероприятия - обучающиеся Центров компетенций образовательных организаций высшего образования Уральского федерального округа. Они прибыли в регион, чтобы поработать над компетенциями и разработать механизмы привлечения молодых талантливых специалистов на Ямал.

С 28 августа по 1 сентября студентов ждет насыщенная образовательная программа и диалоги «без галстуков» с топ-менеджерами региона. Первым с молодежью встретился губернатор Дмитрий Артюхов.

- Ямал - молодой регион, средний возраст нашего населения чуть меньше 35 лет. К нам приезжает работать много молодежи, но при этом мы дефицитный регион, то есть нам нужны специалисты. На Ямале на одного безработного на рынке труда - 17 вакансий. Но нам нужны высококвалифицированные, лучшие специалисты, - отметил глава округа.

Он презентовал студентам Ямал как место, где можно комфортно жить и строить карьеру, ответил на их вопросы. Больше всего молодежь интересовало, какую поддержку они могут получить, приехав сюда после ВУЗа, легко ли здесь развивать бизнес, какие у региона есть культурные возможности.

В свою очередь Дмитрий Артюхов рассказал про программу «Ориентир: Ямал», в которой наставники сопровождают ямальских студентов старших курсов и помогают устроиться на работу, о программах поддержки молодых специалистов и о том, какую помощь в округе получают молодые семьи.

Кстати, одним из спикеров и модератором образовательной программы в Салехарде выступает сам автор проекта - Дмитрий Гужеля.