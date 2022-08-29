Надымчане убрали за городом свалку, занимавшую 20 гектаров

Фото: администрация Надымского района

В Год экологии, объявленный губернатором Дмитрием Артюховым, в Надымском районе продолжают проходить различные экоакции.

Так, в минувшую пятницу за городом ликвидирована несанкционированная свалка, занимавшая 20 гектаров. В итоге было собрано 150 кубометров мусора, а расчищали местность около 500 человек.

Кроме того, в течении всей недели волонтеры «Зеленой Арктики» проводили различные субботники, в ходе которых убрали территории общей площадью в 35 гектаров. Отметим, что волонтеры - преимущественно подростки, неравнодушные и ответственные ребята, заботящиеся о чистоте родного края.

Еще одна экоакция, прошедшая в выходные - уборка территории Свято-Никольского храма. По ее итогу 40 человек собрали 15 кубометров мусора.