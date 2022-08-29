Игровая комната и фитнес-центр для инвалидов: на Ямале определили получателей грантов в сфере социального бизнеса

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале определили получателей грантов от губернатора в сфере социального бизнеса. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ими стали пять северян, в общей сложности они получили 2,5 миллиона рублей.

Так, в Ноябрьске появятся услуги профессиональной помощи по социальной адаптации детей с особенностями в развитии и фитнес-центр для людей с ограничениями по здоровью. Также для последних создадут пространство с доступной средой к творчеству, развлечениям и кототерапии в Новом Уренгое. В Губкинском откроется детская игровая комната, в Ханымее заработает гончарная мастерская.

На участие в конкурсе было подано 10 социальных проектов. Комиссия экспертов оценивала наличие и обоснованность бизнес-плана, готовность вкладывать собственные ресурсы в будущее дело, актуальность и перспективы развития идеи в условиях Ямала.

Деньги можно потратить на аренду и ремонт помещения, оплату коммунальных платежей, а также приобретение оборудования и другие затраты на создание и ведение деятельности.

Общая сумма грантов составила 2,5 миллиона рублей.