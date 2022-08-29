Фото: МО Мужевское

В Мужах участились случаи вандализма на детских площадках. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- В связи с участившимися случаями вандализма в отношении конструктивных элементов детских площадок, убедительно просим жителей сообщать о совершении противоправных действий, свидетелем которых вы стали, в администрацию муниципального образования. В противном случае это может негативно сказаться на безопасности детей, - обратились власти к сельчанам.

Сообщить о нарушениях жители могут по телефону: 22-0-44.

Фото: МО Мужевское

Напоминаем, что за умышленное уничтожение или порчу вандал может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

- ответственность за причинение вреда имуществу детьми до 14 лет несут их законные представители (родители, усыновители или опекуны);

- несовершеннолетние с 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, если у ребенка нет дохода, достаточного для возмещения вреда. Ответственность ложится его родителей (усыновителей) или попечителей;

- с 18 лет гражданин несет полную имущественную ответственность.