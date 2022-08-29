В Новом Уренгое и Ноябрьске начался отопительный сезон Фото: Вера Зенина

В детские сады, школы и больницы Нового Уренгоя поступило тепло. Как сообщил глава города Андрей Воронов, система полностью готова к запуску, ремонт закончен, а магистральные сети - заполнены.

- На очереди - жилые дома. Мы не будем ждать, пока установится нормативная температура на улице, чтобы подать тепло в ваши дома. Начинаем это делать уже сейчас, - сказал он.

Также градоначальник упомянул о проблеме, которая постоянно возникает в начале каждого отопительного сезона - развоздушивание батарей. Ее решением обязаны заниматься сотрудники УК и ТСЖ: оперативно отрабатывать заявки, заранее усилить штат аварийно-диспетчерских служб.

Напоминаем, что также 29 августа отопительный сезон начался в Ноябрьске. В первую очередь тепло поступит в социально-значимые объекты города, а в жилые дома - со 2 сентября.