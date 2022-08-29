Житель Красноселькупа отправится в колонию за очередную пьяную езду

В Красноселькупском районе вынесли приговор в отношении 27-летнего местного жителя, который в очередной раз сел пьяным за руль. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

- Мужчину задержали 3 июля 2022 года на территории райцентра. Он осознанно сел за руль после употребления спиртного. Ранее, 16 августа 2021 года, гражданин уже привлекался к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8. КоАП РФ за все тот же проступок. Кроме того, он также привлекался к уголовной ответственности за совершение иного преступления и был приговорен к лишению свободы условно с испытательным сроком, - прокомментировали в надзорном органе.

Несмотря на все вышеперечисленное, мужчина так и не сделал должных выводов и совершил преступление в период испытательного срока.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил северянина к 4 годам и трем месяцам лишения свободы, а также лишил его водительских прав на три года.