Глава Салехарда раскрыл пару секретов о предстоящем праздновании Дня города

Фото: личная страница Алексея Титовского

Глава Салехарда Алексей Титовский раскрыл пару секретов о предстоящем праздновании Дня города. Как и ожидалось, власти прислушались к жителям и перенесли торжество с воскресенья на субботу.

Так, 10 сентября традиционными площадками для мероприятий станут пешеходная часть улицы Ленина, городской сад с Обдорским острогом и площадь у «Геолога».

На улице Ленина жители и гости города познакомятся с самобытной культурой народностей, которые проживают на Ямале, попробуют их кухню и узнают традициях и обычаях.

Любители костюмированных шоу оценят шествие ходулистов, жонглеров с булавами и салехардских воспитанников учреждений культуры и допобразования в ярких нарядах.

На площади у «Геолога» можно будет попробовать Салехард на вкус. Любителей сладкого ждет огромный торт в форме эскимо от кондитера Татьяны Протасовой. Двухметрового десерта хватит на всех!

Для маленьких жителей подготовили кукольный спектакль и подвижные игры, для любителей активного отдыха - спортивные мероприятия, для ценителей искусства - арт-площадку и файер-шоу.

Особую творческую атмосферу создадут как салехардские творческие коллективы, так и приглашённые исполнители. Завершится праздник традиционно - фейерверком.