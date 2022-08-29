Жители Тарко-Сале собрали более 200 мешков мусора, приняв участие в «Ямальском кубке чистоты»

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

Жители Тарко-Сале вновь приняли участие в «Ямальском кубке чистоты». Как сообщил глава муниципалитета Антон Колодин, на уборку зеленого массива, расположенного между ближними дачами и спортивно-развлекательным комплексом «Горки», вышли 9 команд из 30 человек.

Несмотря на дождь, борцы за чистоту собрали 204 мешка мусора общей массой почти 2,5 тонны. Победителем чистых соревнований стал трудовой коллектив детского сада «Брусничка».

- Поздравляю команду с победой и благодарю всех за участие в экомероприятии, - сказал Антон Колодин.

На сегодняшний день в районе состоялось уже 235 экособытий, участие в которых приняли 13 500 человек. Общим трудом они собрали 1 750 кубометров мусора и расчистили 4 700 гектаров.