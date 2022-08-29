Еще 11 молодых салехардских семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Еще 11 молодых салехардских семей смогут улучшить свои жилищные условия. Накануне глава города Алексей Титовский вручил им соответствующие свидетельства.

Супруги Тимур и Наталья Мансуровы более 30 лет трудятся в Салехарде, воспитывают дочь-подростка. Сейчас семья живет в аварийном доме, однако полученный сертификат позволит им переехать в капитальную комфортную квартиру.

Также социальную выплату можно потратить на погашение имеющейся ипотеки. Именно так поступит семья Ромашовых. Финансовая поддержка даст возможность почти полностью закрыть кредит на квартиру, в которую они переехали от родителей.

- В этом году мы выдали 36 сертификатов, из них 11 уже реализованы. До конца года социальную выплату получат еще 17 семей. По сравнению с прошлым годом, количество увеличилось на четверть. Это значит, что еще больше молодых семей, которые связывают свою дальнейшую жизнь с Салехардом, смогут жить в благоприятных условиях, воспитывать детей и строить планы на будущее, - подчеркнул градоначальник.