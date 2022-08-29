Погода на Ямале на 29 августа 2022 года: до +20 градусов

Погода на Ямале на 29 августа Фото: Вера Зенина

В понедельник, 29 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 0…+5 градусов, при натекании облачности до +10, днем +10…+15 градусов, местами до +20.

В Салехарде: пасмурно и дождь. Температура ночью +5 градусов, днем +11. Ветер 3-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: