Благодаря "Чистым играм" в Ноябрьске собрано 8,5 тонн мусора Фото: Юлия Кучеренко

В Ноябрьске провели акцию и очистили город от 8,5 тонн мусора. Такой итог «Чистых игр» озвучили в городской администрации.

Во втором региональном Кубке чистоты, посвященному Году экологии на Ямале участвовали 35 команд. Необычные состязания состоялись на улице Муравленко в лесном массиве. Такие экосоревнования прошли во всех населенных пунктах Ямала. В Ноябрьске в них участвовали и волонтеры, и трудовые отряды, Молодежный совет, коллективы предприятий, горожане семьями.

Команды за полтора часа должны были собрать как можно больше мусора и отсортировать его. Команда «Факел 3» трудового отряда одержала победу, собрав 324 мешка.

После состязаний всех угощали кашей.