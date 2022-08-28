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Здоровье28 августа 2022 8:19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 августа 2022 года: заразились 136 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 августа 2022 года
Виктория Терина
Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 августа 2022 года: заразились 136 человек

Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 августа 2022 года: заразились 136 человек

Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 136 человек. С начала периода количество заболевших достигло 139 647.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 46 857 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 340. Всего в стране зарегистрировано 19 405 923 случаев. За сутки умерли 83 человека с ковидом, а за весь период зарегистрировано 384 083 смертельных случаев.