Погода на Ямале на 28 августа 2022 года: местами кратковременный дождь Фото: Юлия Кучеренко

В воскресенье, 28 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, при натекании облачности до +13, днем потеплеет до +9…+14, местами +19…+24.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: