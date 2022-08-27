Коронавирус на Ямале, последние новости на 27 августа 2022 года: заразились 125 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 125 человек. С начала периода количество заболевших достигло 139 511.

При этом в больницы региона госпитализировано восемь человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 47 093 человека с COVID-19, госпитализировано - 4 354. Всего в стране зарегистрировано 19 359 066 случаев. Излечились от коронавируса 32 642 человека, скончались - 90.