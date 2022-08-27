Салехардцы вышли на расчистку города и собрали 180 кубометров мусора

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошел Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия - 2022». В его рамках глава города Алексей Титовский совместно с неравнодушными жителями прибрали территорию в районе спортивной площадки на ул. Обская.

- Радует, что салехардцы неравнодушны к чистоте и благоустройству своего города. Однако не стоит забывать, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. На протяжении всего лета мы активно проводили субботники и, несмотря на завершающийся сезон, продолжим уделять особое внимание экологии нашего города, - сказал градоначальник.

Также салехардцы провели субботники на ул. Чубынина, 35а; у детской библиотеки на ул. Карла Маркса; на ул. Набережная, 9а; в районе детской игровой площадки по ул. Зои Космодемьянской, 28; на ул. Северная, 27-29.

По итогам субботника вывезено 180 кубометров мусора. Очистить город от хлама вызвалось порядка 300 человек.