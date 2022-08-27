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Общество27 августа 2022 5:37

В Надымском районе подвели итоги акции по сбору макулатуры: 425 килограммов

Мероприятие проходило в райцентре и Пангодах
Марина Прохорова
Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надымском районе подвели итоги акции по сбору макулатуры. Результат впечатляет: 425 килограммов, из которых 377 принесли надымчане, а 48 - пангодинцы. Все это отправится на переработку.

- Экоакцию в Надыме провели повторно по просьбам наших жителей. Также поступали обращения от пангодинцев, поэтому акция прошла и там. Отмечу, что жители приносят не только бумагу и картон, но и книги, почти все они повреждены, - рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Кстати, для тех, кто хочет сдать старые книги в хорошем состоянии, в надымских библиотеках организованы специальные пункты. Там можно оставить свои книги и взять взамен понравившиеся.