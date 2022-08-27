Жители Лабытнанги и Харпа получат подарки за знания о городе и поселке

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Лабытнангцы и харповчане, правильно назвавшие даты основания города и поселка, получат призы от главы муниципалитета Марины Тресковой. Об этом она рассказала на своей странице в в соцсети «ВКонтакте».

- Через две недели вместе отметим Дни рождения Лабытнанги и Харпа. Запускаем обратный отчет. Кто помнит, сколько лет в этом году исполняется городу и поселку? Пишите в комментариях. Первой тройке верно ответивших на вопрос вручу небольшие презенты, - сообщила Марина Трескова.

Что касается самого празднования, то оно пройдет весело, шумно и феерично. Известно, что для жителей подготовили спортивные состязания, квесты, различные мастерские и интерактивные программы. Затем перед собравшимися выступят группы «Отпетые мошенники», «БандЭрос» и другие. А под конец все смогут полюбоваться ярким салютом.

Праздничная программа пройдет 10 и 11 сентября при любой погоде.