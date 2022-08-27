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Происшествия27 августа 2022 1:00

Погода на Ямале на 27 августа 2022 года: до +17 градусов

Ветер умеренный
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 27 августа

Погода на Ямале на 27 августа

Фото: Вера Зенина

В субботу, 27 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно, днем повсеместно небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью 0…+5 градусов, при натекании облачности до +10, днем 12…+17.

В Салехарде: пасмурно и небольшой дождь. Температура ночью +7 градусов, днем +13. Ветер 7-10 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО