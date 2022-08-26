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Общество26 августа 2022 12:39

В честь 45-летия района Коротчаево выступят певица MIA BOYKA и кавер-группа Alex Kafer & Lera

Марина Прохорова
Фото: официальные группы исполнителей в соцсети "ВКонтакте"

Фото: официальные группы исполнителей в соцсети "ВКонтакте"

На праздновании 45-летия района Коротчаево выступят певица MIA BOYKA и кавер-группа Alex Kafer & Lera. Об этом рассказал глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.

Кроме того, для жителей подготовлена большая праздничная программа, рассчитанная и на детей, и на взрослых. Будут работать много разных площадок: арт-бульвар, фотозона, молодежный движ и карнавальное шествие с артистами-ходулистами.

По словам Андрея Воронова, праздник состоится при любой погоде, а отмечать его начнут уже сегодня. Откроет череду мероприятий местная музыкальная группа «BROSCO», всегда заряженная на позитив.

Ниже можно ознакомиться с подробной афишей праздничных дней:

Афиша мероприятий

Афиша мероприятий