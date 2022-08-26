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Общество26 августа 2022 11:24

Нерадивую мать из Красноселькупского района отправили на испытательные работы за неуплату алиментов

Женщина задолжала более 700 тысяч рублей
Марина Прохорова
Нерадивую мать из Красноселькупского района отправили на испытательные работы за неуплату алиментов

Нерадивую мать из Красноселькупского района отправили на испытательные работы за неуплату алиментов

Фото: Вера Зенина

В Красноселькупском районе вынесли приговор в отношении местной жительницы, которая задолжала своим дочерям более 700 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе местной прокуратуры, женщина была лишена родительских прав и ранее уже привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей).

- В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновной, - прокомментировали в ведомстве.

По результатам их рассмотрения в отношении северянки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей).

Далее было судебное заседание, по итогам которого женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.