Нерадивую мать из Красноселькупского района отправили на испытательные работы за неуплату алиментов Фото: Вера Зенина

В Красноселькупском районе вынесли приговор в отношении местной жительницы, которая задолжала своим дочерям более 700 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе местной прокуратуры, женщина была лишена родительских прав и ранее уже привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей).

- В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновной, - прокомментировали в ведомстве.

По результатам их рассмотрения в отношении северянки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей).

Далее было судебное заседание, по итогам которого женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.