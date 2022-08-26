В поселке Ноябрьска не могут обустроить тротуар из-за самовольного захвата территории жителями частных домов

Поселок Самострой. Архивное фото из паблика "Происшествия Ноябрьск"

На прошедшей встрече губернатора Дмитрия Артюхова с ноябрянами жители местного поселка Самострой пожаловались ему на отсутствие тротуара. Оказалось, что обустроить пешеходную дорогу мешают захватчики территории - собственники частных домов, сообщает «МК-Ямал».

- В Самострое исторически нет тротуара, но мы понимаем, что это небезопасно: ездят машины, ходят дети. По просьбе жителей мы запроектировали тротуар, получили результаты экспертизы и готовы обустроить его, но 30 домовладений незаконно залезли своими участками за красные линии. Пока они не сдвинут свои заборы вглубь участков, мы тротуар не сделаем, это физически невозможно. Сузить дорогу тоже не получится - тогда в Самострой не поедет автобус, - объяснил губернатору глава города Алексей Романов.

После этого Дмитрий Артюхов призвал жителей Самостроя самим поговорить с соседями и призвать их освободить территорию.

- Из-за самозахвата у вас нет тротуара. Вы знаете тех, кто поставил так свои заборы? Вы можете повлиять на них? Через суды - будет долго, они начнут решение суда оспаривать, процесс затянется, - отметил глава региона.