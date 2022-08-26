В Лабытнанги автобусы переходят на зимнее расписание с 1 сентября

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги с 1 сентября меняется движение городских автобусов. Оно будет осуществляться по утвержденному сезонному графику на зимний период, сообщили в пресс-службе МПАТП «Север».

Движение маршрут №2 будет проходить с заездом на следующие остановочные павильоны: «Библиотека», «АЗС», «Военкомат» и «Школа №8».

Подробную информацию можно получить по номеру диспетчерской службы тел. 8(34992)5-28-13.

Ниже можно ознакомиться с подробным графиком движения автобусов: