Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2022 9:55

В Лабытнанги автобусы переходят на зимнее расписание с 1 сентября

Об этом сообщили в МПАТП «Север»
Марина Прохорова
Фото: администрация Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги с 1 сентября меняется движение городских автобусов. Оно будет осуществляться по утвержденному сезонному графику на зимний период, сообщили в пресс-службе МПАТП «Север».

Движение маршрут №2 будет проходить с заездом на следующие остановочные павильоны: «Библиотека», «АЗС», «Военкомат» и «Школа №8».

Подробную информацию можно получить по номеру диспетчерской службы тел. 8(34992)5-28-13.

Ниже можно ознакомиться с подробным графиком движения автобусов:

Расписание автобусов

Расписание автобусов