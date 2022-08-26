В отдаленных поселениях Надымского района благоустраивают аллеи и меняют освещение

Фото: администрация Надымского района

В отдаленных поселениях Надымского района продолжается благоустройство. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Так, в Заполярном в этом году выполняется первый этап работ по созданию аллеи городов-героев «Дорогами Победы»: подрядчик занимается благоустройством территории мемориала «Вечная память». Уже завершены электромонтажные работы и установлены тумбы для размещения малых архитектурных форм. До конца сентября здесь появятся баннерная конструкция, мемориалы и фонари.

Фото: администрация Надымского района

В Правохеттинском проводятся работы по замене старого и установке нового уличного освещения: 26 новых светодиодных светильников сменили ртутные лампы. Для безопасности жителей особое внимание уделили пересечениям пешеходных зон с автодорогой, переулкам и улицам в жилой застройке.

- Важно обеспечивать жителям города и поселений комфорт и безопасность. Впереди - начало школьного сезона, к которому должны быть готовы все, - отметил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.