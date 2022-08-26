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Происшествия26 августа 2022 9:11

Ханымеец, решивший открыть бизнес по продаже морепродуктов, перевел мошенникам 760 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Ханымеец, решивший открыть бизнес по продаже морепродуктов, перевел мошенникам 760 тысяч рублей

Ханымеец, решивший открыть бизнес по продаже морепродуктов, перевел мошенникам 760 тысяч рублей

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Пуровского района обратился 36-летний житель поселка Ханымей, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, мужчина решил заняться предпринимательством, но вместо того, чтобы заработать, лишился крупной суммы денег.

- В начале 2022 года мужчина решил заняться продажей морепродуктов. На одном из сайтов он нашел бесплатное объявление о продаже товара оптом и отправки его покупателю специализированным транспортом. Связавшись с продавцом, ханымеец договорился о покупке морепродуктов на 10 тысяч рублей. После этого продавец еще несколько раз звонил заявителю с предложениями приобрести наибольшее количество товара со скидкой. Согласившись, потерпевший перевел на счет неизвестного более 760 тысяч рублей, - прокомментировали в ОМВД.

Как и водится, после этого продавец перестал выходить с ним на связь, а товар так и не приехал.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают лицо, причастное к совершению данного преступления.