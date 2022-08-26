Ханымеец, решивший открыть бизнес по продаже морепродуктов, перевел мошенникам 760 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Пуровского района обратился 36-летний житель поселка Ханымей, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, мужчина решил заняться предпринимательством, но вместо того, чтобы заработать, лишился крупной суммы денег.

- В начале 2022 года мужчина решил заняться продажей морепродуктов. На одном из сайтов он нашел бесплатное объявление о продаже товара оптом и отправки его покупателю специализированным транспортом. Связавшись с продавцом, ханымеец договорился о покупке морепродуктов на 10 тысяч рублей. После этого продавец еще несколько раз звонил заявителю с предложениями приобрести наибольшее количество товара со скидкой. Согласившись, потерпевший перевел на счет неизвестного более 760 тысяч рублей, - прокомментировали в ОМВД.

Как и водится, после этого продавец перестал выходить с ним на связь, а товар так и не приехал.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают лицо, причастное к совершению данного преступления.