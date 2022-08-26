Коронавирус на Ямале, последние новости на 26 августа 2022 года: заразились 112 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 112 человек. С начала периода количество заболевших достигло 139 386.

При этом в больницы региона госпитализировано два человека, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 46 452 человека с COVID-19, госпитализировано - 3 912. Всего в стране зарегистрировано 19 311 973 случая. Излечились от коронавируса 33 709 человек, скончался - 81.