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Общество26 августа 2022 8:03

Дмитрий Артюхов пообещал привести в порядок основные ямальские трассы до конца 2024 года

Об этом он сообщил, подводя итоги «Честного маршрута»
Марина Прохорова
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Губернатор Дмитрий Артюхов завершил рабочую поездку по региону, одна из главных целей которой - оценка дорожных работ.

- Одной из главных целей в пути ставил оценку дорожных работ. В целом, план этого года выполнен. Местами еще нет разметки, знаков, но дорога ровная. Будем держать темп и следующие два сезона. К концу 2024 года на основной ямальской трассе плохих участков уже быть не должно, - сказал глава региона.

Останется дорога Надым-Салехард, которая сейчас наполовину в переходном покрытии. Чтобы привести ее в порядок, необходимо больше времени.

- Учитывая мерзлотные процессы, даже хорошо, что она немного постоит, усядется. После этого асфальтовое покрытие будет более долговечным. Со временем приведем все наши дороги в порядок.

Что касается общих итогов поездки, то Дмитрий Артюхов оценил их положительно.