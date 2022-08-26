Дмитрий Артюхов пообещал привести в порядок основные ямальские трассы до конца 2024 года

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Губернатор Дмитрий Артюхов завершил рабочую поездку по региону, одна из главных целей которой - оценка дорожных работ.

- Одной из главных целей в пути ставил оценку дорожных работ. В целом, план этого года выполнен. Местами еще нет разметки, знаков, но дорога ровная. Будем держать темп и следующие два сезона. К концу 2024 года на основной ямальской трассе плохих участков уже быть не должно, - сказал глава региона.

Останется дорога Надым-Салехард, которая сейчас наполовину в переходном покрытии. Чтобы привести ее в порядок, необходимо больше времени.

- Учитывая мерзлотные процессы, даже хорошо, что она немного постоит, усядется. После этого асфальтовое покрытие будет более долговечным. Со временем приведем все наши дороги в порядок.

Что касается общих итогов поездки, то Дмитрий Артюхов оценил их положительно.