На Ямале горят более 20 гектаров леса Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжают бушевать природные пожары. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии, 26 августа на территории округа зафиксировано три очага возгорания площадью 23,5 гектара.

- В борьбе с огнем задействовано 36 человек. Всего за сутки ликвидировано четыре возгорания на площади 44,5 гектара, - добавили в ведомстве.

Всего с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории Ямала зарегистрировано 395 природных пожаров общей площадью 19 249,31 гектара, из них:

- на землях лесного фонда - 324 лесных пожара общей площади 17 988,46 гектара;

- на землях особо охраняемых природных территориях (Верхне-Тазовский государственный природный заповедник) - 2 пожара на площади 54 гектара;

- на землях иных категорий - 69 пожаров на общей площади 1 206,85 гектара.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8(34922) 5-28-27. Также информация принимается на «Прямой линия лесной охраны»: 8-800-100-94-00 (бесплатно).