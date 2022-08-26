Вахтовиков, приезжающих на Ямал, будут тестировать на коронавирус

Для вахтовиков, приезжающих на Ямал, грядут большие перемены - их будут тестировать на коронавирус. Решение об этом приняла главный санитарный врач региона Людмила Нечепуренко. При этом наличие сертификата о вакцинации не будет имеет никакого значения.

Соответствующее постановление опубликовано 25 августа на сайте управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

«Постановляю дополнить перечень контингентов, подлежащих обязательному тестированию на COVID-19 пунктом 16 со следующим содержанием: «Лица, прибывающие на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа для осуществления трудовой деятельности вахтовым методом, независимо от наличия у них сертификатов», - говорится в тексте документа.

Сейчас средний показатель тестирования на 29 неделе составил 198 исследований на 100 тысяч населения. Это является недостаточным, исходя из активности коронавируса в регионе на сегодняшний день.