МТС разогнала скорость мобильного интернета для жителей Тарко-Сале

Телеком-оператор сообщил приятную новость для своих пользователей, проживающих в Тарко-Сале: скорость мобильного интернета увеличилась до 150 Мбит/с.

Модернизация сети проведена в северо-восточной части города, а именно: в районе местного аэропорта, администрации Пуровского района и прилегающих улиц Республики, Ленина, Авиаторов, Труда.

Сотрудники компании установили на базовой станции современное оборудование с улучшенными техническими характеристиками, что позволило кратно разогнать скорости передачи данных, повысить надежность сети и качество связи. Новые скорости позволят таркосалинцам с комфортом пользоваться мобильными приложениями, поисковыми сервисами, социальными сетями и видеохостингами, а также более оперативно решать рабочие вопросы.

Также высокоскоростным мобильным интернетом могут пользоваться пассажиры на территории и в здании аэровокзала Тарко-Сале: в залах ожидания, регистрации и комплектации багажа. Ожидающие вылета на месторождения вахтовики и местные жители могут оставаться на связи с близкими: использовать видео- и аудиозвонки, делиться фотографиями через мессенджеры и даже вести стримы.

- Мы продолжаем прокачивать сеть в городах Ямала, в том числе и Тарко-Сале. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта мы точечно анализируем нагрузку на сеть и обновляем телеком-инфраструктуру там, где это действительно необходимо. В ближайшее время с началом деловой активности мы спрогнозировали рост мобильного трафика в севере-восточной части города, поэтому заранее сделали апгрейд сети, чтобы наши абоненты могли чувствовать себя комфортно, - рассказал директор МТС в ЯНАО Сергей Найденков.