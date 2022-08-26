В Тазовском районе осудили машиниста автокрана, по вине которого погиб молодой мужчина

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Тазовском районе осудили машиниста автокрана, по вине которого погиб 25-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, происшествие случилось 10 сентября 2021 года на Саламановском месторождении.

- Около 23:00 на одного из работников, находившегося в кабине автомобиля «Урал», упала стрела автомобильного крана. Перед этим машинист поднимал трубный узел, который своей массой превышал допустимую грузоподъемность техники. В результате случившегося мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия, - уточнили в ведомстве.

В итоге суд приговорил виновного к шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии поселении.