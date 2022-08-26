Дмитрий Артюхов - о итогах поездки по Ямалу: «везде вижу позитивные изменения»

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Губернатор Дмитрий Артюхов завершает четвертую поездку по Ямалу. Почти за две недели он проехал около 1 500 километров, посетил 12 населенных пунктов, включая города, поселки и отдаленные микрорайоны, провел шесть больших встреч с жителями и четыре встречи «на ногах» и получил почти 1 400 предложений по «Честному маршруту», самые актуальные из которых не остались без внимания.

- Везде вижу позитивные изменения. На второй план уходят прежде самые болезненные для ямальцев вопросы - жилье и дороги. Заметно лучше стала наша региональная трасса Сургут-Салехард, хотя работы еще много, - сказал Дмитрий Артюхов.

Также он отметил, что в каждом городе и поселке идет масштабный ремонт дорог - не только на центральных улицах, но и во дворах. Строятся комплексные микрорайоны, появляются современные спортивные объекты и интересные арт-пространства, при чем многие из них создаются по инициативе самих ямальцев.

- Значит, люди хотят оставаться жить на Севере. Будем создавать для этого все необходимые условия, - подытожил глава региона.