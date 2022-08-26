Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале план по социальной догазификации выполнен более чем наполовину. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в Ноябрьске и Тазовском работы завершились досрочно.

В Красноселькупе к семи домам уже подведена газовая труба общей протяженностью 3,1 километра. К последнему частному дому, в рамках социальной догазификации, протянуть трубу планируют до конца недели. Все работы завершатся 30 сентября.

Самые масштабные работы ведутся в Салехарде. Там подведут газ к 519 домовладениям, расположенным в квартале Северный, микрорайоне Удача, районе второго отделения, а также по улицам Белинского, Дружинина, Красный Октябрь, Ного, Пушкина, Некрасова, Сенькина, Набережная и Ангальский Мыс. Работы в окружной столице идут с опережением графика и выполнены на 45%.

В селе Аксарке газ подведут к 60 домам до конца года. Кроме того, работы ведутся в городах Лабытнанги, Новый Уренгой и Тарко-Сале.

Всего на Ямале планируется догазификация 770 домовладений. Сейчас работы выполнены на 57% от заключенных договоров.