В Тазовском районе строятся 16 многоквартирных домов

Фото: Правительство ЯНАО

В Тазовском районе продолжается активное строительство жилья. Сейчас в муниципалитете возводят 16 многоквартирных домов общей площадью 46 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Самая большая стройплощадка развернута в поселке Тазовский. В райцентре строится один из крупнейших в регионе комплексных микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой на 40 тысяч квадратных метров - Солнечный. Сюда переедут тазовчане, проживающие в аварийном жилье, а также жители Газ-Сале. Ключи новоселам двух первых домов вручал около года назад губернатор Дмитрий Артюхов. Сейчас здесь ведется строительство еще девяти домов.

Еще в райцентре достраиваются сразу три дома - на улицах Геофизиков и Маргулова. Здесь уже проводятся отделочные работы, а также монтаж наружных инженерных сетей.

Также новые дома возводятся и в других населенных пунктах муниципалитета. Например, здание на 80 квартир по ул. 40 лет Победы в селе Гыда. Также ведется строительство двух домов на 54 квартиры по улице Новая в селе Антипаюта.

Кстати, в селе Гыда все аварийное жилье уже расселено. Сейчас своей очереди ожидает 251 аварийный дом в Тазовском, Антипаюте, Газ-Сале и Находке.