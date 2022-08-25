В селе Яр-Сале завершается создание модельной библиотеки

Фото: Правительство ЯНАО

В Яр-Сале завершается создание модельной библиотеки. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, изменения произойдут в центральной и детской библиотеках: появятся современные пространства, комфортные зоны для чтения и интерактивные площадки.

Работы по обустройству современных пространств уже на финишной прямой. Центральную библиотеку модернизируют в рамках нацпроекта «Культура», детскую - при поддержке главы Ямальского района Андрея Кугаевского. Открытие запланировано 3 сентября.

Дизайн оформлен в фирменном стиле - яркий и оранжевый цвет с неоновой вывеской «Читающий Ямальский». Его разработкой занималось бюро KIDZ, они же делали проект для модельной библиотеки «Вадако» в Панаевске.

В библиотеки уже поступила мягкая мебель, стулья, столы, кресла, компьютерное и интерактивное оборудование, ожидаются последние поставки встраиваемых стеллажей для книг. Также обновленные пространства украсят эксклюзивные светильники в виде морошки и книжные полки в виде оленей. Их на заказ выполнили в мастерской Салехарда.

Кроме того, произошло оснащение библиотек и современным оборудованием, в том числе проведена автоматизация библиотечных процессов на основе RFID-технологий. А еще в библиотеках будет работать система электронной книговыдачи, которая заменит бумажные читательские билеты.

Книжный фонд библиотек пополнился более чем на тысячу новых экземпляров и комиксов. При формировании книжного фонда учитывали интересы читателей. Здесь появится первая в районе библиотека комиксов с захватывающей коллекцией.