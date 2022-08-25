В спортцентрах Салехарда обновили инвентарь и провели ремонты

Фото: администрация Салехарда

Спортивные центры Салехарда активно готовится к началу нового сезона. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для более успешных тренировок приобрели волейбольные и баскетбольные формы, боксерскую экипировку, комплекты лыжероллеров, волейбольные мячи, легкоатлетические барьеры, электронный боксерский гонг и татами для занятий единоборствами.

Во всех спортивных сооружениях провели необходимый косметический ремонт и технические работы: частично покрасили стены в коридорах, кабинетах и раздевалках, сделали опрессовку и промывку систем отопления.

В зале бокса отремонтировали канализацию и обновили мебель, а в спортивном оздоровительном комплексе «Авиатор» покрасили и покрыли лаком полы, обшили запасной выход противопожарными материалами.

Для маломобильных групп населения обновили информационные указатели и нанесли разметку тактильными (визуальными) лентами.