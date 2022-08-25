При въезде на Ямал появится стела высотой 7 метров и 77 сантиметров

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При въезде на Ямал появится впечатляющая стела. Решение об этом принял губернатор Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута».

Проект будущего сооружения глава региона придумал на ходу. Это будут большие и подсвеченные буквы высотой 7 метров и 77 сантиметров, складывающиеся в название округа.

- Эти большие буквы, которые появятся у нас в скором времени, будут означать, что человек въезжает на очень хорошую дорогу. Не как раньше, приехали - подпрыгнули, значит, домой едем, а наоборот. Стела - значит, впереди прекрасная дорога до дома, - отметил Дмитрий Артюхов.

Высоту букв губернатор объяснил тем, что Ямал - место счастливых людей, а три семерки, как известно, олицетворяет богатство и изобилие, необходимость духовного развития и осуществления собственных мечтаний.