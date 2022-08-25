Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ появились три кардиосинхронизированных дефибриллятора. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, аппарат способен не только корректировать сердечный ритм, но и выступать в роли кардиостимулятора.

- Поскольку устройство сочетает в себе два основных типа работы, то и направления его использования могут быть разными. Сам дефибриллятор подходит для восстановления работы сердца, а кардиоверсия - отличное решение для больных с тахиаритмией, это распространенное нарушение сердечного ритма, - подчеркнули в больнице.

В первую очередь такой дефибриллятор необходим для групп быстрого реагирования и реанимации в условиях, где требуется высокая мобильность.

Учитывая возможности аппарата, принято решение установить его в кабинетах проведения ЭКГ и неотложной помощи.