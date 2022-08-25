Надымские власти отчитались в соцсетях о ремонте спортплощадки, которого не было

Фото: Антонина Лим

Жители Надыма массово возмущаются ложным сообщением местных властей о проделанной работе.

Так, 15 августа в популярном городском паблике появился пост о поломанном заборе спортивной площадки, расположенной возле школы №6. Спустя три дня представители администрации отчитались о проделанной работе, прикрепив соответствующее фото. Только, как выяснилось позже, снимок сделали с другой стороны площадки, где все железные прутья целы.

Фото: Антонина Лим

- Вранье! Ничего не починили! Не стыдно? - написала Антонина Лим в соцсетях, разоблачив обман мэрии.

В подтверждение своих слов девушка приложила фото, на которых виден сломанный забор и валяющиеся прутья.

Фото: Антонина Лим

Поначалу многие жители засомневались в обмане и предположили, что ограду сломали по-новому, но автор поста поспешили разубедить земляков в их версии.

- Я же вижу глазами, что даже и не чинили. Поломки все на тех же местах, и так же палки валяются. Я знаю, как должны выглядеть приваренные палки. И к тому же, они тогда сфоткали сторону, где ничего не поломано, - написала надымчанка.

Фото: Антонина Лим

Местные власти пока никак не прокомментировали эту ситуацию, но фото с якобы проведенными работами исчезло из комментариев.