Коронавирус на Ямале, последние новости на 25 августа 2022 года: заразились 80 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 80 человек. С начала периода количество заболевших достигло 139 274.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 43 919 человек с COVID-19, госпитализировано - 3 936. Всего в стране зарегистрировано 19 221 602 случая. Излечились от коронавируса 30 775 человек, скончался - 71.