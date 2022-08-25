Дмитрий Артюхов запустил в прямом эфире строительство шести медицинских учреждений на Ямале

Фото: Правительство ЯНАО

Дмитрий Артюхов запустил в прямом эфире строительство сразу шести медицинских учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального строительства.

Так, в Ноябрьске возводят самую большую в округе взрослую поликлинику. Помимо приема врачей там можно будет получить услуги по диагностике, вакцинации и другие процедуры. Здание будет соединено теплым переходом со старым корпусом. В нем будут обслуживаться 26 004 человека.

В Тазовском построят новое здание стационара, сейчас отделение находится в деревянном помещении. В новый стационар будут входить приемное, хирургическое и терапевтическое отделения, санитарная авиация и отделение скорой медицинской помощи, появится лаборатория срочных анализов. Здесь будут обслуживаться 10 830 человек.

В Муравленко построят поликлинический комплекс, который объединит все лечебные подразделения в медицинский городок, и они будут находиться рядом. Здесь смогут обслуживаться 32 132 человека.

Жителям Коротчаево больше не придется ездить в Новый Уренгой за медицинской помощью: в микрорайоне появится участковая больница. В ней будут обслуживать 6 998 человек.

В Губкинском возведут современный педиатрический корпус с поликлиникой. Проектом предусмотрен Центр здоровья детей, который включает диагностические и профилактические мероприятия. Здесь будут обслуживаться 7 063 ребёнка.

В Тарко-Сале будут детская поликлиника и стационар. Сегодня все детские лечебные учреждения находятся в разных частях города, а с появлением Детского центра в одном здании будет расположена поликлиника, стационар и лаборатория. Здесь смогут обслужить 8 674 ребенка.