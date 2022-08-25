В Салехарде открылся центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи для детей

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде открылся региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи для детей, требующих особого подхода. Об этом сообщили в департаменте образования ЯНАО.

Его специалисты работают с детьми, которые не усваивают общеобразовательную программу, имеют трудности в развитии и социальной адаптации.

В течение двух месяцев ребята посещают логопеда, психолога, дефектолога, инструктора по адаптивной физической культуре, а затем, в течение года, родители получают консультативную помощь по обучению и воспитанию. Сейчас в центре работает шесть специалистов.

На первом этапе обратиться за помощью могут жители Салехарда и прилегающих территорий. Но в планах учреждения - масштабировать работу на весь автономный округ, а именно: привлечь новых специалистов, закупить необходимое оборудование, открыть межмуниципальные отделения в крупных городах Ямала, а затем и во всех 13 муниципалитетах.

В ближайших планах - проводить методические семинары, круглые столы и конференции для районных специалистов, чтобы повысить их компетенции.