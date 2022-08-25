Фото: Правительство ЯНАО

В селе Мужи началось создание молодежного пространства на средства гранта от губернатора. Оно появится в капитальном здании, построенном в 2014 году, но пустовавшем до последних событий, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Строители уже завезли все необходимые для капитального ремонта материалы и начали демонтаж. После окончания работ молодежь Шурышкарского района переедет из арендуемого кабинета в свое собственное здание, где будут коворкинг, кафе, фитнес и тренажерный залы.

Молодежные пространства на Ямале создадут по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. В итоге в округе обновят 15 креативных центров, которые будут привлекать активных и творческих ямальцев.

В 2022 году на эти цели были выделены первые гранты: муниципалитеты разделили между собой 90 миллионов рублей. Шурышкарский район получил на ремонт молодежного центра грант в размере 14 миллионов рублей. Это максимальная сумма, выделенная на реализацию одного проекта.