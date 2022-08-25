После вмешательства прокуратуры аварийные дома в селе Горка расселят раньше на 7 лет Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Шурышкарского района добилась уменьшения сроков расселения двух аварийных домов в селе Горки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, здания находились в непригодном состоянии и проживать в них было уже невозможно.

- Установлено, что, несмотря на непригодность двух жилых домов в селе Горки для проживания людей, местные власти определили срок расселения граждан на 2030 год, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим районный прокурор направил в суд иски к администрации МО Горковское с требованием сократить срок расселения аварийных домов. Выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону прокурора, полностью удовлетворив его требования.

В итоге власти обязаны расселить жителей до 31 декабря 2023 года. Прокуратура обязательно проследит за выполнением судебного решения.

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