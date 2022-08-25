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В Муравленко здание бывшего ЗАГСа переделают в патриотический центр. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов после того, как отработал в городе в рамках «Честного маршрута».

- Приняли важное решение по Муравленко. Сейчас город заканчивает обновление площади в парке Победы - очень значимого места. Сюда откровенно не вписывается старое здание бывшего ЗАГСа, которое стоит рядом. Сделаем там капитальный ремонт, полностью переработаем внутреннее пространство и откроем центр «Патриот», - сказал глава региона.

Уже решено, что в нем будут собираться юнармейцы, ребята из поисковых отрядов и патриотических клубов.

- Сделаем так, чтобы здание органично вписалось в обновленный парк, а в центре у ребят было все самое лучшее, - подытожил Дмитрий Артюхов.