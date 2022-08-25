В Губкинском собака, заживо съедаемая паразитами, сама пришла в ветклинику за помощью

Фото: МОО ОЗЖ «Доброе сердце», Губкинский

Волонтеры губкинского общества защиты бездомных животным «Доброе сердце» поведали историю о собаке, которую заживо съедали паразиты.

- Под дверь ветеринарной клиники пришел пес с кусаными ранами на спине. При осмотре собаки были обнаружены также и рваные раны, а поскольку животное имеет густую и плотную шерсть, то мухи сделали свое дело, отложив личинки в ранки. Из-за этого пес испытывает жуткую боль, а его организм подвергся страшнейшей интоксикация, - рассказали в приюте.

Фото: МОО ОЗЖ «Доброе сердце», Губкинский

На данный момент собаке оказывают всю необходимую помощь. После окончательной обработки ран и удаления всех личинок мух ей будет назначена терапия для стабилизации состояния и заживления повреждений.

Фото: МОО ОЗЖ «Доброе сердце», Губкинский

Сейчас общественники объявили сбор средств на лечение четвероногого. Реквизиты для перевода можно найти на официальной странице фонда в соцсети «ВКонтакте».