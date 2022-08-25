Девушка, устроившая смертельное ДТП в Надыме, была трезва

Фото: ОМВД России по Надымскому району

Госавтоинспекция Надымского района прокомментировала состояние 26-летенй девушки, устроившей смертельное ДТП в райцентре 23 августа.

- По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения удалось установить, что в момент ДТП водитель «Hyundai solaris» была трезва. Кроме того, на месте происшествия не выявлено неудовлетворительных дорожных условий, которые могли бы стать дополнительной причиной аварии, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что трагедия произошла в районе дома №2 по ул. Заводская. Около 8:10 утра иномарка на скорости сбила мужчину и женщину, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Прибывшие на место медики оперативно доставили пострадавших в больницу, однако, спустя время, 33-летний мужчина скончался от полученных травм. Его 36-летняя спутница сейчас находится в травматологическом отделении и получает необходимое лечение.