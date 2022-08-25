Фото: МЧС России по ЯНАО

В Лабытнанги загорелось нежилое здание с офисными помещениями, расположенное в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе МСЧ России по ЯНАО.

- Сообщение о возгорании поступило 24 августа в 19:03. На место происшествия незамедлительно выехали 18 человек личного состава и 4 единицы спецтехники, - уточнили в ведомстве.

Чтобы справиться с огнем, спасателям понадобилось более двух с половиной часов: пламя потушили в 21:40. За это время огонь успел повредить кровлю здания на площади 50 квадратных метров и два офисных помещения на площади 50 квадратных метров.

Установить причину пожара предстоит дознавателям МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар в жилом доме в Лабытнанги спалил потолок в ванной комнате. ЧП произошло 21 июня (подробнее)