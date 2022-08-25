В Надымском районе пройдут акции по сбору макулатуры и старых шин

Фото: администрация Надымского района

Уже в эту пятницу, 26 августа, в Надыме и Пангодах пройдут акции по сбору макулатуры. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, проводятся они по многочисленным просьбам самих жителей. Принести бумагу и картон в Надыме можно по адресу: ул. Ямальская, д. 4/4 (бывший магазин «Спорттовары»). Время проведения акции: с 14:30 до 17:00.

В Пангодах собирать макулатуру будут с 09:00 до 16:00 в здании поселковой администрации (ул. Газодобытчиков, д. 1).

Также в поселке пройдет акция по бесплатному сбору автомобильных покрышек. С 09:00 до 12:00 всех желающих избавиться от занимающих место старых шин будут ждать по адресу: ул. Газодобытчиков, пр. Медвежье, промзона, панель № 1 (здание РММ напротив магазина «Сам строй»).