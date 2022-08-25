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Происшествия25 августа 2022 1:51

Погода на Ямале на 25 августа 2022 года: похолодало

Ветер умеренный
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 25 августа

Погода на Ямале на 25 августа

Фото: Вера Зенина

В четверг, 25 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно, с прояснениями. Ночью и днем небольшой дождь, по западной половине преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 17-22 м/с. Температура ночью +5…+10 градусов, при натекании облачности до +15, днем +11…+16.

В Салехарде: малооблачно. Температура ночью +10 градусов, днем +14. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО