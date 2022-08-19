В Салехарде появится третья по уникальности общественная территория в масштабах страны

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается благоустройство многофункциональной площадки у центра «Геолог». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это будет третья по уникальности общественная территория в масштабах страны.

Площадь объекта - 12 тысяч квадратных метров. Здесь будут располагаться игровые комплексы с горками, элементами для лазания и поручнями. Еще подрядчик обустроит зоны для воркаута и кроссфита, обновит поле для мини-футбола. Там же расположится крытый ледовый корт для хоккея и массовых катаний.

Фото: администрация Салехарда

Для удобства жителей установят лавочки, которые будут переливаться всеми цветами радуги, там же можно будет подзарядить телефон, оборудуют раздевалки, установят видеонаблюдение. Предполагается и автомобильная стоянка на 100 мест.

Большое внимание будет уделено озеленению: высадят восточные ели, рябины и кустарники.

В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу оборудования.